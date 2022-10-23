Министры военных ведомств РФ и США второй раз за неделю обсудили ситуацию на Украине по телефону | 360°

23 октября 2022, 19:25
Министры военных ведомств РФ и США второй раз за неделю обсудили ситуацию на Украине по телефону
МО РФ: министры оборонных ведомств РФ и США Шойгу и Остин обсудили конфликт на Украине
Российский министр обороны Сергей Шойгу провел телефонные разговоры со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что предметом разговора стала ситуация на Украине.
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Это был уже второй за неделю контакт с Остином. 21 октября звонок состоялся по инициативе США. Об этом заявил Пентагон. Подробности не раскрывались.
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Сегодня Шойгу также провел переговоры по телефону с коллегами из Турции и Великобритании. С Хулуси Акаром и Беном Уоллесом глава военного ведомства также обсудил украинский режим, а именно возможные провокации со стороны ВСУ. Речь идет о применении «грязной бомбы».
Ранее СМИ писали, что Украина хочет подорвать маломощный ядерный боеприпас на своей территории, обвинить в произошедшем Россию и запустить по всему миру антироссийскую кампанию. Сообщалось, что украинцы уже приступили к практической реализации данного плана.
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