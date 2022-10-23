Министры военных ведомств РФ и США второй раз за неделю обсудили ситуацию на Украине по телефону | 360°

Мир 23 октября 2022, 19:25 Министры военных ведомств РФ и США второй раз за неделю обсудили ситуацию на Украине по телефону МО РФ: министры оборонных ведомств РФ и США Шойгу и Остин обсудили конфликт на Украине РИА "Новости"

Читать 360tv в

Российский министр обороны Сергей Шойгу провел телефонные разговоры со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что предметом разговора стала ситуация на Украине.

Реклама

Это был уже второй за неделю контакт с Остином. 21 октября звонок состоялся по инициативе США. Об этом заявил Пентагон. Подробности не раскрывались.

Реклама

Сегодня Шойгу также провел переговоры по телефону с коллегами из Турции и Великобритании. С Хулуси Акаром и Беном Уоллесом глава военного ведомства также обсудил украинский режим, а именно возможные провокации со стороны ВСУ. Речь идет о применении «грязной бомбы».

Ранее СМИ писали, что Украина хочет подорвать маломощный ядерный боеприпас на своей территории, обвинить в произошедшем Россию и запустить по всему миру антироссийскую кампанию. Сообщалось, что украинцы уже приступили к практической реализации данного плана.