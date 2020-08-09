Министры США, Канады и Британии осудили ситуацию в Гонконге

«Эти шаги подорвали демократический процесс, который имел основополагающее значение для стабильности и процветания Гонконга», — говорится в тексте документа.

Также они выразили беспокойство по поводу введения Пекином нового закона о национальной безопасности, который будет действовать в Гонконге. В частности, слова о независимости от Китая будут считаться пропагандой и преследоваться.

Авторы документа заявили, что это подрывает основные права и свободы жителей Гонконга. Министры призвали власти города изменить свое решение, провести выборы в установленные сроки, провести их справедливо и допустить туда всех кандидатов.

Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам на минувшей неделе заявила, что выборы в Законодательный совет отложат на один год из-за тяжелой эпидемической ситуации с коронавирусом. Об этом она заявила после того, как регистрация кандидатов закончилась. Против выступили представители оппозиции. Среди них отказ получили 12 кандидатов из-на «непатриотичных взглядов».

Начиная с июля в Гонконге действует принятый Пекином закон о предотвращении действий, которые представляют угрозу безопасности страны. К ним относится подготовка или совершение терактов и другие угрозы. Максимальное наказание — пожизненный срок.

Протесты в Гонконге после стихания на фоне пандемии снова начались в мае этого года. Изначально участники выступали против выдачи подозреваемых материковому Китаю. Новый закон о национальной безопасности привел к росту протестных настроений.