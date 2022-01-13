Министры обороны стран ОДКБ подписали соглашение о выводе миротворцев из Казахстана

Руководство оборонных ведомств стран ОДКБ письменно закрепило решение об операции по возвращению миротворцев из Казахстана. Об этом сообщил секретариат организации.

Внеочередное заседание Совета министров обороны (СМО) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прошло 13 января, сообщило РИА «Новости».

«По итогам внеочередного заседания СМО ОДКБ главы оборонных ведомств подписали совместное решение Совета министров обороны ОДКБ об организации возвращения воинских контингентов государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности с территории Республики Казахстан в пункты постоянной дислокации», — сказано в сообщении.

Неделю назад миротворцы прибыли в Казахстан, чтобы помочь с наведением порядка в этом государстве. Они приехали туда по просьбе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который обратился за помощью к ОДКБ.

Социально-политическая ситуация в стране накалилась после того, как стало известно о росте в два раза цен на сжиженный газ. Казахстанцы были возмущены таким положением дел и вышли на улицы. Сначала протесты были мирными, но потом ситуация вышла из-под контроля. Особенно опасное положение дел было в Алма-Ате, где совершались нападения на госучреждения, в городе орудовали боевики.

Однако на этой неделе обстановку удалось стабилизировать, после этого стало известно о завершении миссии ОДКБ в Казахстане.