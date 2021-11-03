Министры обороны США и Израиля провели переговоры

Глава оборонного ведомства США Ллойд Остин провел переговоры со своим израильским коллегой Бенни Ганцем. Об этом сообщил RT.

Отмечается, что министры обсудили ситуацию в регионе. По словам представителя Пентагона Джона Кирби, Остин подтвердил, что Штаты привержены стратегическому партнерству со своими израильскими коллегами. В частности, Вашингтон планирует сотрудничать с Тель-Авивом в вопросах противостояния угрозам безопасности и вызовам в регионе.