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    03 ноября 2021, 17:05

    Министры обороны США и Израиля провели переговоры

    Состоялись переговоры глав оборонных ведомств США и Израиля

    Артур Блянихов

    Глава оборонного ведомства США Ллойд Остин провел переговоры со своим израильским коллегой Бенни Ганцем. Об этом сообщил RT.

    Отмечается, что министры обсудили ситуацию в регионе. По словам представителя Пентагона Джона Кирби, Остин подтвердил, что Штаты привержены стратегическому партнерству со своими израильскими коллегами. В частности, Вашингтон планирует сотрудничать с Тель-Авивом в вопросах противостояния угрозам безопасности и вызовам в регионе.