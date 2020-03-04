Министры обороны США и Эстонии обсудили «российскую угрозу» Прибалтике

Некая «российская угроза» не дает покоя Западу. Министр обороны США Марк Эспер и его эстонский коллега Юри Луйк поговорили о том, как страшно прибалтийским странам соседствовать с источающей угрозу Россией.

«Лидеры обсудили взаимную заинтересованность в будущем НАТО и обеспокоенность в области безопасности, в том числе Россию и ту непосредственную угрозу, которую она представляет для прибалтийских государств», — говорится в пресс-релизе по результатам встречи в Вашингтоне. Отчет опубликовали на сайте Пентагона.

Эспер похвалил руководство Эстонии «за стойкую приверженность сдерживанию российской агрессии», укреплению НАТО и продвижению общих интересов. Министры вместе поволновались из-за того, что китайские технологии 5G внедрили в европейскую телекоммуникационную инфраструктуру.

В конце 2019 года президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что «непосредственной угрозы» от России не исходит. Однако после этого она предупредила НАТО, что «будет мало времени, если что-то пойдет не так».