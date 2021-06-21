Министры обороны и транспорта Белоруссии попали в черный список ЕС

Власти Евросоюза приняли санкции против 78 физических лиц Белоруссии и восьми компаний республики. Среди них глава Минтранса республики Алексей Авраменко и министр обороны Виктор Хренин.

Заявление о введении санкций появилось на сайте Евросовета. В черном списке, помимо Авраменко и Хренина, оказались директор департамента по авиации Артем Сикорский, командующий ВВС Белоруссии Игорь Голуб и его заместитель Андрей Гурцевич.

Среди юридических лиц под ограничительные меры, в частности, попала «Белаэронавигация». По мнению Брюсселя, компания причастна к экстренной посадке самолета Ryanair в Минске 23 мая. Санкции были введены и против ОАО «МАЗ», ОАО «БелАЗ» и ЗАО «Новая нефтяная компания».

«Это решение (ввести санкции — прим. ред.) было принято в связи с эскалацией серьезных нарушений прав человека в Белоруссии и жестокими репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов», — говорится в постановлении Евросовета.

Санкции против Белоруссии сегодня успели ввести и США. В американский ограничительный список попали шесть юрлиц и 16 физических лиц Белоруссии. Его опубликовали на сайте Минюста страны.

Согласно документу, санкции были введены против пресс-секретаря президента Белоруссии Натальи Эйсмонт, спикера верхней палаты Нацсобрания республики Натальи Кочановой, командира спецназа КГБ Белоруссии «Альфа» Сергея Зубкова, начальника милиции Минска Михаила Гриба, замминистра юстиции Сергея Калиновского, генпрокурора Белоруссии Андрея Шведа и ряда других.

В список попали также центр изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина в Минске, КГБ Белоруссии, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, УВД Бреста и внутренние войска Белоруссии.