Мир 17 февраля 2023, 14:23 Министры иностранных дел ЕС обсудят увеличение фонда на поставки Украине Главы МИД ЕС обсудят увеличение Европейского фонда мира для Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Европейский фонд мира ради помощи Украине могут в очередной раз увеличить. Такое предложение министры иностранных дел Евросоюза обсудят на ближайшей встрече, сообщил ТАСС.

«Мы обсудим дальнейшее расширение Европейского фонда мира сверх согласованной в декабре дополнительной суммы два миллиарда евро для обеспечения бесперебойных поставок оружия на Украину», — рассказали журналистам во внешнеполитической службе Евросоюза.

Реклама

Увеличение фонда обсудят параллельно с другой темой — форматом продолжения поддержки Украины. По словам спикера из Евросоюза, верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал идею Эстонии о совместной закупке оружия по аналогии с вакцинами от коронавируса. Решение примут, по его словам, не сразу, но в ближайшее время.

Реклама

В 2022 году Украина получила из Европейского фонда мира военную, гуманитарную и финансовую помощь почти на 49 миллиардов евро. Из-за этого Жозеп Боррель назвал Евросоюз крупнейшим донором киевского режима.