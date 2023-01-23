Мир 23 января 2023, 12:03 Министры иностранных дел ЕС обсудят поставку танков и новый пакет помощи Украине Глава внешней политики Евросоюза Боррель: МИД ЕС обсудят поставки танков на Украину Unsplash

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Европейские страны не согласовали отправку танков на Украину. Этот вопрос, а также новый пакет финансовой помощи киевскому режиму министры иностранных дел Евросоюза обсудят на встрече 23 января. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал об этом журналистам по прибытии на встречу, сообщил ТАСС.

«Да, президент [Украины Владимир] Зеленский просил танки. Но у стран — членов ЕС разные мнения на этот счет. Мы это обсудим», — сказал он.

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Жозеп Боррель объяснил, что поставка танков — не единственная тема, которую следует обсудить. Он сказал, что, принимая такое решение, нужно учитывать и другую военную помощь со стороны Евросоюза. Германия, по его словам, и без танков предложила украинской армии многое. Кроме того, по словам Жозепа Борреля, на встрече обсудят новый транш помощи киевскому режиму из Европейского фонда мира, однако он не уточнил сумму.

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Ранее Эстония пообещала передать на Украину гранатометы, гаубицы и боеприпасы на 113 миллионов евро за счет средств этого фонда. Кроме того, Украине отправят 30 миллионов светодиодных ламп для экономии электричества.