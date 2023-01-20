Мир 20 января 2023, 17:30 Министры иностранных дел ЕС обсудят «мирный план» Зеленского 23 января Представитель ЕС назвал темой плановой встречи глав МИД «мирный план» Зеленского Официальный сайт Президента Украины

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Плановая встреча министров иностранных дел стран Евросоюза пройдет в предстоящий понедельник, 23 января. Главной темой обсуждения станет «мирный план» президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщил ТАСС, об этом заявили высокопоставленный представитель Евросоюза.

Он подчеркнул, что главы внешнеполитических ведомств никогда не рассматривали предложение украинского лидера по урегулированию конфликта.

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«В понедельник появится возможность обсудить, как поддержать Украину и Зеленского в этом отношении», — заявил представитель Евросоюза.

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Собеседник подчеркнул, что дискуссия необходима, так как скоро исполнится год с начала боевых действий на территории Украины.

Представитель ЕС добавил, что вопрос рассмотрения новых антироссийских санкций в повестку заседания министров иностранных дел не включили.

Президент Украины Владимир Зеленский представил свой «мирный план» на заседании G20. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры на основе предложения украинского лидера невозможны.

Он подчеркнул, что «мирный план» Зеленского нереалистичен, так как предусматривает добровольный уход российских войск с новых территорий, а также Крыма и выплату репараций украинским властям. Диалог на таких условиях министр назвал неосуществимым.

Лавров отметил, что Россия не отказывалась от дипломатического решения конфликта, но срыв весенних переговоров украинской стороной показал полную зависимость киевского режима от внешних сил.