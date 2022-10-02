Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретились в Женеве | 360°

Мир 02 октября 2022, 22:12 Поделиться Telegram

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Viber Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретились в Женеве Переговоры глав МИД Армении и Азербайджана Мирзояна и Байрамова начались в Женеве Пресс-служба МИД Азербайджана

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Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова началась в Женеве. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Азербайджана на своей странице в Twitter.

Twitter

«Началась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Встреча проходит в Женеве», — говорится в сообщении.

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Переговоры проходят в достаточно напряженной обстановке. Ведомства двух республик обменялись резкими заявлениями после появления в социальных сетях ряда роликов. На них якобы военные Азербайджана убивают пленных армянских солдат.

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МИД Армении заявил, что военнослужащие соседней страны устроили внесудебные казни, что попадает под категорию военных преступлений. Ведомство потребовало дать оценку действиям военных Азербайджана: как по опубликованному видео, так и по другим подобным случаям.

Министерство также потребовало организовать международное расследование, чтобы установить виновных и привлечь к ответственности.

МИД Азербайджана выпустил ответ, в котором напомнил, что со времен первой Карабахской войны военные республики массово убивали азербайджанских военных и мирных жителей. В качестве последних случаев ведомство привело ракетные удары по городам Гянджа, Барда, Мингячевир.

Также министерство подчеркнуло, что жертвами противопехотных мин в республике стали 250 человек. Обнаруженные фугасы оказались армянского производства. Предоставить данные, где закопаны мины, Ереван отказался. МИД Азербайджана заявил, что Армения пытается ввести мировое сообщество в заблуждение, чтобы скрыть свою ответственность за необоснованными претензиями.

Новое обострение между Арменией и Азербайджаном произошло в середине сентября этого года. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Власти Армении обратились в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для поиска разрешения конфликта.

ОДКБ направила на границу двух республик специальную миссию для оценки ситуации.

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