Министры Франции, Германии и Польши выступили за пересмотр политики в отношении России | 360°

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Министры Франции, Германии и Польши выступили за пересмотр политики в отношении России

Министры Франции, Германии и Польши выработают новые принципы политики ЕС в отношении РФ

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Франция, Польша и Германия выступили за пересмотр отношений ЕС с Россией на фоне конфликта на Украине. Об этом говорится в распространенном заявлении внешнеполитических ведомств трех стран, которое опубликовал немецкий МИД.

«Нам необходимо заново определить ключевые руководящие принципы политики Европейского союза в отношении России», — отмечено в документе.

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Из-за конфликта на Украине, указано в заявлении, в отношениях между европейскими странами и Россией произошел «фундаментальный поворотный момент».

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«Мы выступаем также за стратегический подход с участием международных партнеров к задачам восстановления на Украине в координированном и стабильном формате», — уточнили в документе.

В заявлении подчеркивается, что представители МИД одобрили выделение Украине дополнительного пакета помощи на сумму пять миллиардов евро. Они назвали это решение «четким сигналом о приверженности Евросоюза делу поддержки украинского сопротивления».

Также министры заявили о необходимости создания миссии по подготовке украинских военных на территории Евросоюза, написал RT.

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