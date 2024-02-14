Мир 14 февраля 2024, 08:21 Министру внутренней безопасности США объявили импичмент Палата представителей США объявила импичмент главе МВБ Майоркасу РИА «Новости»

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Палата представителей конгресса США объявила импичмент главе министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркасу. Об этом сообщил телеканал CNN.

Майоркас стал первым руководителем на этой должности за почти 150 лет, которому объявили импичмент. За его отставку проголосовали 214 членов Палаты, тогда как 213 высказались против. При этом трое представителей Республиканской партии встали на сторону демократов и поддержали Майоркаса.

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Республиканская партия обвинила министра в преступлениях при защите южной границы США.

«Майоркас с первого дня в своей должности последовательно и умышленно не соблюдал иммиграционное законодательство, что привело к самой крупной пограничной катастрофе в истории страны», — сказал перед голосованием спикер Майк Джонсон.

По его словам, Майоркас своим ложными высказывания в конгрессе подорвал общественное доверие, нарушил присягу и мешал законному надзору.

Ранее стало известно, что законопроект о выделении 95 миллиардов долларов Украине, Тайваню и Израилю набрал необходимое количество голосов в сенате США.