Мир 04 июля 2023, 01:59 Министру культуры Германии вылили на голову неизвестную жидкость на фестивале DPA: женщина облила неизвестной жидкостью министра культуры Германии Рот Unsplash

Читать 360tv в

Государственный министр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот стала жертвой нападения в городе Ландсхут на юге Германии. Женщина облила ее неизвестной жидкостью, сообщило агентство DPA.

По данным правоохранительных органов, жидкость вылили на голову министра во время традиционного исторического фестиваля «Ландсхутская свадьба», на котором Рот присутствовала в качестве почетного гостя. Сразу же после инцидента политик покинула ВИП-трибуну. Какая именно жидкость это была, не уточняется.

Реклама

В полиции отметили, что в ходе нападения Рот не пострадала. Злоумышленница смогла скрыться в толпе, сейчас ее ищут. В настоящий момент ведется расследование дела, квалифицированное как нанесение оскорбления.

Ранее активисты облили российского журналиста Виктора Шендеровича* кетчупом. Поводом для атаки на журналиста послужило вырванное из контекста интервью писателя о якобы «всплесках нацизма в Украине».

*Минюст внес Шендеровича в реестр СМИ-иноагентов.