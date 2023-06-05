Мир 05 июня 2023, 00:16 Министру экономики Сербии велели «закрыть рот» Председатель СПП Глишич посоветовал министру экономики Сербии Басте «закрыть рот» Unsplash

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Председатель исполнительного совета правящей партии Сербии Дарко Глишич посоветовал «закрыть рот» министру экономики страны Раде Басте, который потребовал от президента начать аресты активистов. Об этом написало РИА «Новости».

Полиция Сербии на 15 суток арестовала мужчину, который в ходе протестов в Белграде напал на американца. Гражданина США приговорили к месяцу заключения, так как он не зарегистрировал пребывание в стране.

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Баста, который ранее требовал от президента Александра Вучича введения санкций против России, на этот раз потребовал «задержать негодяев», которые нападают на народ и журналистов.

«Этот НАТО — негодяй, пусть [Баста] закроет уже свой рот. Те люди задержаны, а какой он непорядочный, должны бы и его самого и его единомышленников», — заявил журналистам Глишич.

В Белграде 3 июня прошло пятое массовое шествие и митинг против политики действующих властей Сербии. СМИ от оппозиции насчитали более 10 тысяч участников акции.