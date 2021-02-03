Министром внутренней безопасности США впервые стал латиноамериканец

Утверждение Майоркаса на посту главы Агентства внутренней безопасности США через Сенат прошло с трудностями. Республиканцы заявили, что кандидат от Байдена не прошел достаточной проверки в комиссии по миграционным вопросам.

Лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл призвал однопартийцев голосовать против Майоркаса, так как, по его мнению, он не заслуживает доверия.

Для нового главы Агентства внутренней безопасности США эта работа знакома. При президенте Бараке Обаме Майоркас занимал пост заместителя секретаря ведомства.

Голосование в Сенате по утверждений Майоркаса на посту главы Агентства прошло в его день рождения. Ему исполнился 61 год.

Алехандро Майоркас родился в Гаване, когда ему не исполнилось года, родители сбежали с ним сначала во Флориду, а после в Калифорнию. В администрацию Обамы он пришел в 2009 году в качестве директора агентства по делам гражданства и иммиграции.

Он занимался программой DACA. По ней, незаконно прибывшие в США детьми мигранты получали право на работу и двухлетнюю отсрочку от принудительной депортации. Программу запустили в 2012 году и приняли несколько тысяч заявок. В ходе предвыборной кампании экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что отмена DACA станет его первым указом в случае победы на выборах.

На посту заместителя секретаря Агентства внутренней безопасности Майоркаса уличили в коррупционных схемах. В 2015 году его начальник в своем отчете написал, что тот вмешивался в дела, связанные с получением инвестиционных виз и оказывал преференции для политически влиятельных иностранцев, которые подавали на гражданство США. Однако проведенное расследование нарушений в действиях Майоркаса не нашло. В регулятивном отчете говорилось, что он законно пользовался своими компетенциями.

Агентство внутренней безопасности США появилось после терактов 11 сентября 2011 года. Ведомство отвечает за безопасность границ, ведет иммиграционный контроль, кибербезопасность и оказывает помощь при стихийных бедствиях.