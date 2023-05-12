Мир 12 мая 2023, 16:39 Министра обороны Польши призвали уйти в отставку Лидер оппозиции Туск призвал главу Минобороны Блащака уйти в отставку из-за ЧП с ракетой Википедия

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак должен уйти в отставку со своего поста в связи с падением ракеты рядом с городом Быдгощ. Об этом на заседании оппозиционной парламентской фракции «Гражданская коалиция» заявил ее лидер Дональд Туск, сообщило РИА «Новости».

«В этой тяжелой ситуации министр Блащак показал себя как законченный трус. Мрачно смотреть на столь жалкое бегство от признания ответственности. Блащак должен уйти в отставку», — сказал он.

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Ближайшая конвенция правящей польской партии «Право и справедливость» пройдет 13–14 мая.

О ЧП с падением ракеты класса «воздух — земля» в Польше стало известно 27 апреля. Позднее выяснилось, что ракета упала еще в декабре, но польские военные решили не предавать этот факт огласке.

Ранее Блащак заявил, что упавшая ракета могла прилететь с территории Украины. По его словам, Центр воздушных операций Польши получил информацию от своих коллег с Украины о ракете 16 декабря.