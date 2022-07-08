СМИ сообщили об уходе с поста премьер-министра Эстонии Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что внесла предложение о своей отставке. Об этом сообщил портал Delfi. Она пояснила, что после отставки президент Эстонии Алар Карис снова назначит ее на пост премьера, после чего она выступит в парламенте с докладом о новой правящей коалиции. А после утверждения ее на посту она представит новое правительство.

«Я сама внесла это предложение (об отставке — прим. ред.), потому что если бы я просто назначила новых министров, было бы много шума и недовольства», — заявила Каллас.

Она подчеркнула, что созыв парламента может оказаться сложной задачей, так как депутаты уже ушли на летние каникулы.

В начале июня президент Эстонии уволил семь министров, представляющих партию «Центр», после раскола двухпартийной коалиции. Накануне в парламенте появилось новое объединение.

Партия реформ, партия «Отечество» (Isamaa) и Социал-демократическая партия после продолжавшихся почти месяц переговоров достигли соглашения о формировании правящей коалиции.

Представители трех партий заявили, что цель создаваемой коалиции — повысить безопасность Эстонии, придать людям чувство уверенности в завтрашнем дне на фоне общего роста цен, а также перевести образование на национальный язык.

Каллас подчеркнула, что после возвращения на пост премьера она обсудит со сторонниками, кто войдет в состав нового правительства.