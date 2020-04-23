Министр здравоохранения Уэльса оскорбил коллегу в прямом эфире

Гетинг забыл отключить микрофон и обрушился с ругательствами на парламентария Уэльской ассамблеи Дженни Рэтбоун. Делал он в разговоре с кем-то, а не обращаясь лично к ней.

Участники видеоконференции закрыли рот руками, другие посмеялись над забывчивостью министра. Рэтбоун никак не отреагировала. Элин Джонс, председатель ассамблеи, попросил Гетинга отключить микрофон.

Министр признался, что ему стыдно. Позже он отправил коллеге письмо с извинениями.