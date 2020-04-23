Министр здравоохранения Уэльса оскорбил коллегу в прямом эфире
Вон Гетинг, министр здравоохранения Уэльса, вместе с другими сотрудниками принимал участие в онлайн-сессии ассамблеи по коронавирусу. Он забыл выключить микрофон и нецензурно высказался в адрес коллеги. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на иностранное издание.
Гетинг забыл отключить микрофон и обрушился с ругательствами на парламентария Уэльской ассамблеи Дженни Рэтбоун. Делал он в разговоре с кем-то, а не обращаясь лично к ней.
Участники видеоконференции закрыли рот руками, другие посмеялись над забывчивостью министра. Рэтбоун никак не отреагировала. Элин Джонс, председатель ассамблеи, попросил Гетинга отключить микрофон.
Министр признался, что ему стыдно. Позже он отправил коллеге письмо с извинениями.