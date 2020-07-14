Министр здравоохранения Австралии оконфузился, надевая медицинскую маску

«Я призываю жителей Виктории: если у вас нет возможности соблюдать социальную дистанцию и вы находитесь в непосредственной близости от других людей, пожалуйста, носите маску», — заявил Хант.

После этого он попытался надеть медицинскую маску. При первой попытке глаза у чиновника оказались закрыты маской. На второй раз Ханту удалось справиться, но тоже не сразу. При одной из попыток резинка «стрельнула» и улетела с уха главы ведомства.

Напомним, ранее власти штата заявили о повторном введении карантина из-за стремительного роста случаев коронавирусной инфекции в регионе.

В течение шести недель жители Мельбурна смогут выходить из дома только для покупки продуктов и вещей первой необходимости, чтобы получить помощь или ухаживать за другими. Также можно будет заниматься спортом на улице. Добираться на учебу или работу также разрешается.