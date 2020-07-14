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    14 июля 2020, 15:17

    Министр здравоохранения Австралии оконфузился, надевая медицинскую маску

    Анастасия Кременчугская

    Грег Хант, министр здравоохранения Австралии, смог надеть медицинскую маску после нескольких попыток и оконфузился в эфире местного телевидения. Об этом сообщил сайт «Царьград».

    «Я призываю жителей Виктории: если у вас нет возможности соблюдать социальную дистанцию и вы находитесь в непосредственной близости от других людей, пожалуйста, носите маску», — заявил Хант.

    После этого он попытался надеть медицинскую маску. При первой попытке глаза у чиновника оказались закрыты маской. На второй раз Ханту удалось справиться, но тоже не сразу. При одной из попыток резинка «стрельнула» и улетела с уха главы ведомства.

    Напомним, ранее власти штата заявили о повторном введении карантина из-за стремительного роста случаев коронавирусной инфекции в регионе.

    В течение шести недель жители Мельбурна смогут выходить из дома только для покупки продуктов и вещей первой необходимости, чтобы получить помощь или ухаживать за другими. Также можно будет заниматься спортом на улице. Добираться на учебу или работу также разрешается.