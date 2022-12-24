Мир 24 декабря 2022, 00:56 Министр вооруженных сил Франции до конца 2022 года посетит Украину BFMTV: министр вооруженных сил Франции Лекорню посетит Киев 28 декабря Pxhere

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Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню посетит Киев для встречи с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым. Он приедет в украинскую столицу 28 декабря. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

В своем материале журналисты сослались на оборонное ведомство Франции.

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«28 декабря 2022 года министр вооруженных сил посетит Украину, чтобы продемонстрировать неизменную поддержку со стороны Франции», — сообщили в министерстве.

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Полная программа визита Лекорню, как отмечено в сообщении, на сегодняшний день пока не оглашается, известно только, что он проведет встречу с главой Минобороны Украины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал возможное членство Украины в НАТО конфронтационным шагом по отношению к России. Сценарий со вступлением этой страны в блок, по словам французского лидера, не является наиболее вероятным. С ним согласились читатели газеты Le Figaro. По мнению комментаторов, руководство альянса должно сдержать обещание о нерасширении, а также учесть обеспокоенность РФ в области безопасности.