Министр труда Британии ушла в отставку из-за разногласий по Brexit

«Я более не верю, что выход со сделкой является основной целью правительства», — написала политик.

Радд не согласна с позицией премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который предпочитает Brexit без сделки продлению переговоров с Евросоюзом.

Джонсон исключил из Консервативной партии 21 депутата, которые проголосовали за то, чтобы экстренно рассмотреть проект закона о переносе срока Brexit. По словам Родд, действия британского премьера были «недальновидным изгнанием», и она расценивает это как «акт политического вандализма», пишет ИА Nation News.

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Ситуация с Brexit к настоящему моменту сложилась непростая. Британские парламентарии выступают против выхода из ЕС без сделки. Сделка в нынешнем виде также не устраивает парламент.

Евросоюз в свою очередь отказывается вести переговоры и менять условие существующего соглашения, а Джонсон заявил, что страна 31 декабря выйдет из ЕС в любом случае.

Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании в июле 2019 года. В своей программной речи он заявил, что настроен вывести Британию из Евросоюза 31 октября «без всяких «но». Джонсон также не исключает варианта «жесткого» Brexit, то есть без соглашения с Брюсселем об условиях выхода и дальнейшего сотрудничества.