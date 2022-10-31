Министр транспорта Италии Сальвини выступил против запрета двигателей внутреннего сгорания | 360°

Мир 31 октября 2022, 18:08 Министр транспорта Италии Сальвини выступил против запрета двигателей внутреннего сгорания

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Министр транспорта Италии Маттео Сальвини заявил, что намерен бороться с запретом двигателей внутреннего сгорания в Европе. Об этом сообщило издание «Ридус» со ссылкой на его соцсети.

«Запрет на бензиновые, дизельные и газовые автомобили в Европе с 2035 года — это ошибка, подарок для Китая, который повлечет за собой закрытие заводов в Италии и Европе», — написал он.

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Сальвини уточнил, что этот запрет приведет к тому, что большое количество людей останется без работы. Кроме того, Европа впадет в зависимость от Китая, заключил министр.

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