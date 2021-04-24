Министр транспорта Аргентины Марио Меони попал в аварию. В результате от полученных травм он скончался. Об этом сообщил телеканал Todo Noticias.

По предварительной информации, министр лично вел автомобиль. На трассе в районе города Сан-Андрес-де-Хилес машина перевернулась. Меони получил травмы не совместимые с жизнью. Тем не менее причины происшествия пока неизвестны. Власти официально информацию еще не подтвердили.

Марио Меони был назначен главой Министерства транспорта Аргентины в декабре 2019 года.

Несколько дней назад умер американский продюсер Монте Хеллман. Ему был 91 год. Последние часы жизни он провел в медицинском центре Эйзенхауэра в Палм-Десерт, Калифорния. Хеллман первым поверил в Квентина Тарантино, спродюсировав его дебютную картину «Бешенные псы». Его коллеги рассказали, что всегда им восхищались, а режиссеры его обожали.

В больницу продюсер попал после падения в собственном доме. В последние годы Хеллман преподавал режиссуру в Калифорнийском институте искусств.