Министр спорта оценил шансы россиян принять участие в Олимпиаде-2024

В настоящее время нет оснований обсуждать возможный недопуск российских спортсменов к Олимпийским играм — 2024 в Париже, хотя подобный вариант не исключается. Об этом РИА «Новости» сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

«Мы готовы к любым ситуациям. Пока не вижу причин обсуждать отсутствие шансов, потому что все ограничения приняты международными федерациями на один год», — заявил он.

Министр заявил, что основной задачей остается сохранить мотивацию и обеспечить тренировочную работу для спортсменов.

Также Матыцин сообщил о разработке в России собственного Гран-при по фигурному катанию.

«Действительно, мы прорабатываем совместно с Федерацией фигурного катания свой проект Гран-при», — заявил он.

После начала специальной операции России на Украине Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям не приглашать российских и белорусских спортсменов на свои соревнования.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.