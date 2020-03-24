    24 марта 2020, 15:52

    Министр сельского хозяйства Франции предложил безработным поработать в полях во время карантина

    Дарья Морозова

    Министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом предложил французам, у которых нет работы, поработать в полях во время карантина из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на телеканал BFMTV.

    Министр пригласил всех «присоединиться к армии французского сельского хозяйства». По его словам, в этой отрасли есть более 200 тысяч рабочих мест.

    «Присоединяйтесь к тем, кто позволит нам питаться чисто и здорово!» — призвал Гийом.