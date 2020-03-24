Министр сельского хозяйства Франции предложил безработным поработать в полях во время карантина

Министр пригласил всех «присоединиться к армии французского сельского хозяйства». По его словам, в этой отрасли есть более 200 тысяч рабочих мест.

«Присоединяйтесь к тем, кто позволит нам питаться чисто и здорово!» — призвал Гийом.