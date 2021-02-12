Министр по одиночеству появился в Японии

В Японии появился министр по одиночеству.Такое решение принял премьер-министр Японии Есихидэ Суга из-за увеличившегося количества самоубийств.

Пост занял министр по региональному развитию Тэцуси Сакамото. Он будет совмещать две должности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова генерального секретаря кабмина Кацунобу Като.

«Что касается цели этого назначения, то речь идет о решении общественных проблем, которые проявляются в том числе из-за старения общества с низкой рождаемостью. Также сюда относится проблема самоубийств, в первую очередь среди женщин и молодежи», — сказал Като.

Генсек кабмина рассказал, что в период пандемии в стране обострилась проблема одиноких людей. В прошлом году число самоубийств в Японии увеличилось впервые за 11 лет. Ученые считают, что уровень стресса повысился в период пандемии из-за отсутствия занятости, повышенной нагрузки по уходу за детьми и домом и замкнутости пространства.

Ранее Владимир Жириновский заявил, что Москва стала городом одиночек. Он предлагает с этим бороться и создать специальное профильное министерство, а руководителем назначить молодого человека.