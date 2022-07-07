Министр по делам Северной Ирландии объяснил уход из правительства Джонсона

Министр Великобритании по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис заявил, что решил уйти в отставку из этических соображений. Он пояснил, что достойное правительство основывается на ряде ценностей, которые сейчас не уважают.

О причинах отставки Льюис написал в Twitter. Он уточнил, что уже направил письмо об уходе на имя премьера Бориса Джонсона, написал ТАСС.

«Достойное и ответственное правительство основывается на честности, целостности и взаимном уважении. Это предмет моего глубокого личного сожаления, что я должен покинуть правительство, так как больше не верю, что эти ценности уважаются», — подчеркнул Льюис.

С вечера вторника, 5 июля, в отставку, не считая Льюиса, подали еще три министра. В общей сложности команду Бориса Джонсона, с учетом других сотрудников, покинули более 45 человек.

Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин в беседе с «360» заявил, что выход министров из состава правительства всегда продиктован острыми внутренними противоречиями. Для Великобритании характеры такие бойкоты. Поступал аналогичным образом и сам Джонсон, когда занимал пост главы МИД. Он вышел из состава правительства при Терезе Мэй, будучи несогласным с ее решениями по Brexit.