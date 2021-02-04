Министр перечислил принципы построения бюджета в ДНР

«Я люблю часто повторять, что у государства нет своих денег, есть деньги налогоплательщиков. И естественно, для того, чтобы государство выполняло свою прямую функцию — это социальная защита населения — у них должны быть деньги», — заявил министр.

Поэтому он часто обращается к местным жителям с просьбой понимания. А от сотрудников министерства Лавренов требует как можно больше этики в поведении и общении с налогоплательщиками.

Министр видит необходимость в последовательной цифровизации, удаленном общении и контроле. Вступать в прямой контакт стоит только в крайних случаях, когда деятельность жителей, по оценкам ведомства, несет риски нарушения налогового законодательства.

«Мы, собственно говоря, к этому и идем — постепенно реформируем министерство», — заявил Лавренов.

Бюджет ДНР небольшой, признал министр. Именно поэтому модернизация не произойдет в короткие сроки. Тем не менее шаг за шагом идет модернизация различных процессов именно с этой целью.

Лавренов взял себе в пример работу Федеральной налоговой службы (ФНС) России. Он сильно удивился, когда узнал, что в 2019 году на всей территории РФ прошло только девять выездных проверок. В ДНР теперь тоже стремятся к снижению административного давления на бизнес. Очень многое зависит от технического обеспечения службы. По этой причине приходится находить баланс между интересами государства и налогоплательщиков.