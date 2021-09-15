Министр образования Великобритании заявил о своей отставке

Министр образования Великобритании Гэвин Уильямсон подал в отставку. Однако он отметил, что может быть горд проведенными реформами в образовательной сфере. Об этом сообщил «Взгляд» со ссылкой на Twitter политика.

«Было честью работать министром образования с 2019 года. Несмотря на сложности глобальной пандемии, я особенно горжусь реформами на качественно новом уровне, которые я провел применительно к образованию после 16 лет», — написал политик.

Также от своей должности отказался министр юстиции Роберт Бакленд. Он занимал этот пост в течение семи последних лет, а также являлся лордом-канцлером в течение двух последних лет.