Министр образования Украины оценил снимок Киану Ривза в учебнике истории
Глава Минобразования Незалежной Анна Новосад отреагировала на появление фото Киану Ривза в одном из украинских учебников по истории. Изображение актера оказалось на снимке 1932 года, передает RT.
«Мемчик в учебнике вместо оригинальной фотографии — это все, что нужно знать о подходе многих издателей к созданию и верстке учебников», — написала министр на своей странице в Facebook.
По ее словам, она еще не видела ни одного учебника, где бы не было ни одного ляпа. Новосад напомнила, что сегодня педагоги сами заказывают учебники. При этом формат экспертизы менялся «непомерное количество раз».