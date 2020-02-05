Министр образования Украины оценил снимок Киану Ривза в учебнике истории

«Мемчик в учебнике вместо оригинальной фотографии — это все, что нужно знать о подходе многих издателей к созданию и верстке учебников», — написала министр на своей странице в Facebook.

По ее словам, она еще не видела ни одного учебника, где бы не было ни одного ляпа. Новосад напомнила, что сегодня педагоги сами заказывают учебники. При этом формат экспертизы менялся «непомерное количество раз».