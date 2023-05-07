Мир 07 мая 2023, 21:12 Министр образования Сербии ушел в отставку после стрельбы в школе Tanjug: министр образования Сербии Ружич подал в отставку после стрельбы в школе Белграда Unsplash

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Министр образования Сербии Бранко Ружич после стрельбы в школе Белграда подал в отставку. Об этом сообщило агентство Tanjug со ссылкой на ведомство.

Ружич направил в адрес премьер-министра Сербии Ане Брнабич письмо с заявлением об отставке

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«Как родитель и гражданин Республики Сербия <…> я принял рациональное и почетное решение в этих обстоятельствах. Я безвозвратно ухожу в отставку с поста министра образования», — говорится в документе.

Министр выразил соболезнования родителям погибших детей и написал, что «драматичные картины школьных событий» он будет нести как «печать в душе» до конца жизни.

Стрельба произошла 3 мая в одной из школ Белграда, 14-летний подросток открыл огонь по учителям и ученикам. Погибли восемь школьников и один охранник, еще 15 получили ранения. Подростка задержали и поместили в психиатрическую клинику.