Министр образования покинет пост из-за недостатка финансирования школ в Италии

Предполагается, что министр решил покинуть пост из-за того, что школы и университеты страны не получили достаточного финансирования.

Ранее политик заявил о своем намерении. Тогда Фиорамонти подчеркнул, что если государство не заложит в бюджет на 2020 год три миллиарда евро на образование, он уйдет с должности министра. Тем не менее, соответствующий документ приняли без учета этих средств.