Министр образования покинет пост из-за недостатка финансирования школ в Италии
Министр образования Италии Лоренцо Фиорамонти выразил желание уйти с должности. Со своим предложением он обратился к главе правительства Джузеппе Конте. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на Rai News 24.
Предполагается, что министр решил покинуть пост из-за того, что школы и университеты страны не получили достаточного финансирования.
Ранее политик заявил о своем намерении. Тогда Фиорамонти подчеркнул, что если государство не заложит в бюджет на 2020 год три миллиарда евро на образование, он уйдет с должности министра. Тем не менее, соответствующий документ приняли без учета этих средств.