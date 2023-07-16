Мир 16 июля 2023, 17:13 Министр обороны Венгрии заявил об изменении отношения НАТО к ситуации на Украине Глава МО Венгрии Салай-Бобровницки: отношение НАТО к ситуации на Украине начало меняться Freepik

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Воинственное отношение НАТО к ситуации на Украине начало меняться из-за пацифистских взглядов некоторых участников альянса, заявил глава Минобороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки. В эфире Kossuth Radio он рассказал, что власти республики не желают эскалации украинского конфликта.

Министр обороны отметил, что и генсек НАТО Йенс Столтенберг, и многие лидеры стран-участниц придерживаются воинственной риторики относительно событий на Украине. Венгрия же придерживается противоположной точки зрения — она выступает за скорейшее прекращение боевых действий и начало мирных переговоров.

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«Это позиция меньшинства, но в этом отношении чувствуется изменение общих настроений», — подчеркнул Криштоф Салай-Бобровницки.

Глава Минобороны уточнил, что позиция республики совпадает с НАТО в том, что альянс не должен втягиваться в конфликт. Салай-Бобровницки добавил, что страна не хочет эскалации на Украине.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ответственность за сложившуюся ситуацию в зоне боевых действий лежит на США. По его мнению, установление мира зависит от американских властей.