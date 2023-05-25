Мир 25 мая 2023, 08:37 Министр обороны Великобритании посетил Киев Глава МО Британии Уоллес посетил Украину с необъявленным визитом и встретился с Резниковым Pxhere

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Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес с неанонсированным визитом прибыл в Киев. Об этом сообщила пресс-служба украинского Минобороны.

В ведомстве отметили, что Уоллес и Резников обсудили продолжение подготовки украинских боевиков на британских полигонах, расставив акценты и приоритеты в этом контексте.

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Кроме того, стороны договорились о продолжении контактов по вопросам безопасности.

«Мы переговорили о возможности вступления Украины в составе НАТО в контексте предстоящего саммита военного блока в Вильнюсе, а также обменялись мнениями о продолжении поставок оружия», — резюмировал итоги встречи Резников.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Украины нет шансов вступить в альянс, пока идут активные боевые действия. При этом ранее он говорил, что все члены НАТО готовы принять Украину в состав военного блока.