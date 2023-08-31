31 августа 2023, 10:24
Министр обороны Великобритании подал в отставку
Глава Минобороны Великобритании Уоллес подал заявление об отставке
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку. Он занимал пост на протяжении четырех лет, сообщило издание Sky News.
Уоллес направил соответствующее письмо на имя премьер-министра Риши Сунака. В нем он высоко оценил вооруженные силы и спецслужбы, с которыми работал с 2016 года.
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Также он позитивно отозвался об оценке правительством ситуации на Украине.
«Спасибо Риши Сунаку за его инвестиции в вооруженные силы на посту канцлера, а затем премьер-министра. Минобороны Великобритании вновь на пути к тому, чтобы стать армией мирового уровня. Нас уважают во всем мире, это чувство только окрепло после начала событий на Украине», — написал Уоллес.
Также бывший глава ведомства подчеркнул, что Великобритании нельзя возвращаться в те дни, когда правительство рассматривало армию убыточной статьей расходов.
Ранее британские СМИ сообщили, что вакантный пост могут занять замглавы МВД Великобритании Том Тугендхат, замминистра иностранных дел Энн-Мари Тревельян или замглавы Минфина Джон Глен.
Великобритания
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