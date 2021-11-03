Глава Министерства обороны Украины Андрей Таран подал в Верховную раду заявление об отставке. Процедурное решение было принято для того, чтобы освободить кресло для нового министра. Его кандидатура уже поддержана партией президента «Слуга народа».

Об отставке Тарана сообщил в Telegram представитель правительства в украинском парламенте Тарас Мельничук.

«Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную раду», — написал он.

Новым главой Минобороны станет Алексей Резник, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Он также написал заявление об отставке с этой должности.

Как стало известно РИА «Новости», кандидатуру резника уже согласовал президент Украины Владимир Зеленский. Он якобы хочет видеть во главе военного ведомства «говорящего» министра. Некоторые источники утверждают, что депутаты рады могут заменить пять министров.

По информации ТАСС, замглавы фракции «Слуга народа» Евгений Кравчук связал отставку Тарана с проблемами в сфере закупок в Минобороны.

По словам политика, пост Резника займет депутат Рады Ирина Верещук. Партия президента уже поддержала отставки вице-премьера и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и первого вице-премьера — министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексея Любченко. Место последнего может занять замглавы офиса президента Юлия Свириденко.

В апреле Депутат Госдумы Андрей Козенко высмеял заявление Андрея Тарана о том, что Украина готовится к потенциальному размещению ядерного оружия. По мнению депутата, такие выступления уместны не в Европарламенте, а в кабинете психиатра.