Мир 26 мая 2023, 17:16 Министр обороны Украины Резников прокатился на отечественном вездеходе Министр обороны Резников протестировал отечественный вездеход «Богун»

Читать 360tv в

Украинский вездеход «Богун» протестировал министр обороны страны Алексей Резников. Видео с тестовой поездки он опубликовал в своих социальных сетях.

Сама машина представляет собой смесь джипа и бронетранспортера, но на огромных колесах с шипами. Благодаря высокой посадке вездеход способен проезжать через устья рек, болота, пески и не застревать в грязи.

Реклама

«Высококлассный автомобиль. Говорю не как министр обороны, а как активный участник чемпионатов Украины по трофи-рейдам (гонки по бездорожью — прим. ред.)», — заявил по итогам поездки Резников.

Министр отметил, что два подобных автомобиля украинские военные используют для ведения боевых действий, устанавливая на них средства вооружения. Разработчик «Богуна» изготовил несколько версий машины, в том числе с расширенной кабиной для личного состава, а также медицинский эвакуатор.