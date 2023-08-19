Мир 19 августа 2023, 20:39 Министр обороны Украины Резников назвал условие своей отставки Министр обороны Украины Резников назвал потерю чувства юмора условием отставки Официальный сайт президента Украины

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Потерю чувства юмора назвал главным условием ухода с поста министр обороны Украины Алексей Резников. В интервью украинскому изданию «Клименко Тайм» он пояснил, что подаст в отставку, когда устанет смеяться от сообщений журналистов, которые ее прогнозируют. Отрывок из интервью редакция опубликовала в своем Telegram-канале.

В последние несколько дней сразу несколько украинских изданий сообщили об отставке Резникова с поста министра обороны.

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«Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что на его место могут назначить министра инфраструктуры Александра Кубракова или главу ведомства по вопросам стратегических областей промышленности Александра Камышина.

Издание «Страна.ua» уточнило, что страны Запада потребовали назначить на пост министра обороны Украины женщину. Депутат рады Алексей Гончаренко уточнил, что все претенденты на пост Резникова отказались от выдвижения.

«Подобные решения принимает глава государства, но я могу уволиться и сам, если уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, желающими моей отставки», — прокомментировал сообщения Резников.

О его предстоящей отставке говорили еще в феврале после серии коррупционных скандалов, связанных с заместителями. Глава фракции «Слуга народа» в раде Давид Арахамия заявил, что Минобороны возглавит начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, а Резников отправят в министерство по вопросам стратегических областей промышленности.

Бывший депутат рады Илья Кива сообщил, что министром обороны станет глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Не сбылся ни один прогноз.

Сам Резников заявил, что решение о сохранении за ним поста главы оборонного ведомства принял президент Украины Владимир Зеленский. Министр добавил, что понимает, что находится на своем посту не на постоянной основе, но окончательное решение остается за главой государства.