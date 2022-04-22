Министр обороны Украины попросил у Запада больше тяжелого вооружения

Министр обороны Украины Алексей Резников попросил у Запада еще больше тяжелого вооружения и введения глобального эмбарго на нефть и газ из России. В этом случае по его словам, спецоперация может завершиться через несколько месяцев, сообщила «Газета.ru».

Статья под авторством министра была опубликована 21 апреля на сайте Wall Street Journal в формате колонки. Он призвал поставить на Украину тяжелое вооружение из разных стран мира. Для этого, по словам Алексея Резникова, «нужна лишь воля». Он также потребовал ввести тотальное и глобальное эмбарго на российские нефть и газ.

Ныне действующие санкции он посчитал недостаточными и предложил ввести «настоящие». Объектами должны стать банковская система и торговля. Только в этом случае, по словам министра обороны Украины, Россия выведет свои войска в течение нескольких месяцев.