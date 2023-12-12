Мир 12 декабря 2023, 23:38 Министр обороны Украины ответил на вопрос об отставке Залужного Глава МО Украины Умеров исключил отставку главкома ВСУ Залужного Официальное интернет-представительство президента Украины

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Министр обороны Украины Рустем Умеров ответил на вопрос о планах об отставке главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного. Об этом сообщил украинский «24 канал».

По словам главы ведомства, таких намерений нет. Он подчеркнул, что подобные вопросы лишь раскачивают ситуацию со всех сторон.

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«Я всегда спрашивал Валерия Федоровича [Залужного], если эти переходные вопросы относительно некоторых людей были, какие рекомендации, кого мы можем назначить», — добавил Умеров.

Он рассказал, что часто шутит с Залужным по поводу его отставки и спрашивает его, «кто на этот раз увольняет тебя».

Украинские СМИ ранее сообщали о том, что в офисе президента Владимира Зеленского рассматривают возможность отставки Залужного с поста главкома ВСУ.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что Умеров во время визита в Вашингтон раскритиковал Залужного. По его словам, речь шла о провале контрнаступления украинской армии.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.