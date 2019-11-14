Министр обороны Украины назвал врага страны «из пяти букв»

«С 2014 года я ясно понял, что имя врага состоит из пяти букв — Россия. Если же враг — Россия, то с врагом говорят только или языком оружия, или языком опытных дипломатов», — написал он.

По этой причине Киев должен думать о пути в НАТО на всех уровнях, считает Загороднюк. А вот с Россией стоит забыть о финансово-экономических отношениях.

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Ранее министр заявил, что Россия угрожает Украине в Азовском и Черном морях. Именно поэтому Киев должен наращивать военно-морские силы.

В начале 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором назвала Россию «страной-агрессором». При этом Москва неоднократно напоминала, что не развязывала войну на юго-востоке страны.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев готов ускорить подготовку к вступлению в НАТО. Государство собирается на практике доказывать, что «заслуживает такого формата отношений» с Североатлантическим Альянсом.