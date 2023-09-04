Мир 04 сентября 2023, 14:44 Министр обороны Украины назвал стоимость одного дня конфликта для страны Глава Минобороны Украины Резников: один день конфликта обходится нам в $100 млн Министерство обороны Украины

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Один день конфликта обходится Украине в 100 миллионов долларов. Об этом сообщил глава Минобороны страны Алексей Резников в интервью агентству Укринформ.

«День конфликта стоит нам 100 миллионов долларов», — сказал украинский министр.

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Резников призвал вдуматься в эту сумму. По его словам, деньги на боевые действия тратят именно из бюджета страны.

Глава Минобороны Украины также предложил взять бюджеты всех уважаемых крупных волонтерских фондов и посмотреть, сколько денег они собирают. Поставки от волонтеров с 24 февраля прошлого года и по сегодняшний день — это лишь 3% от всего, что попало на нужды армии, добавил министр обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее объявил, что Резников больше не будет возглавлять военное ведомство. Вместо него этот пост займет глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров. Министр обороны уже подал в Верховную раду заявление об отставке.