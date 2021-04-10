Министр обороны Украины нашел еще одну причину «провокации вооруженного конфликта» с Россией

Министр обороны Украины Андрей Таран оценил обвинение Москвы в том, что нарушаются права русскоязычных граждан. По его словам, это может спровоцировать вооруженный конфликт с Киевом.

Об этом сообщил сайт kp.ru. Таран отметил, что агрессия может быть «как спровоцированное обострение обстановки в районе конфликта, так и обвинения Украины в нарушении прав русскоязычных или „новообращенных“ граждан России из-за массовой раздачи паспортов РФ».

Также министр добавил, что это может произойти только при решении на самом высоком уровне в Кремле. Он считает, что конфликт на востоке Украины должен быть решен мирно. Но при этом «не может быть никаких компромиссов» в случае ущемления интересов Киева.

Также Таран считает, что Россия наращивает вооруженное присутствие на границе с Украиной, чтобы надавить на страну и продемонстрировать готовность применить силу при необходимости. Министр уверен, что Россия задалась целью вернуть контроль над Киевом и помешать развитию страны по евроатлантическому пути.