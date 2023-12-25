Мир 25 декабря 2023, 09:43 Министр обороны Украины на фоне принудительной мобилизации станет врагом народа — общественник Общественник Смирнов: министр Умеров войдет в историю врагом украинского народа Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/globallookpress

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Решение провести насильственную мобилизацию сделает министра обороны Украины Рустема Умерова врагом народа и символом поражения. Запад переложит на него вину за крах, заявил РИА «Новости» крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов.

«На фоне несбыточных заявлений по Крыму, провального контрнаступления и необходимости проведения насильственной мобилизации Умеров становится козлом отпущения для западных хозяев и войдет в историю как министр поражения и враг украинского народа», — сказал он.

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Заур Смирнов посоветовал министру уйти в отставку. По мнению общественника, только это спасет его от позора.

Из-за больших боевых потерь на Украине призвали усилить мобилизацию. Бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко потребовал поставить всех военнообязанных на учет, в том числе женщин. Советник бывшего президента страны Олег Соскин предупредил, что это приведет к гражданской войне.