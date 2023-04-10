Мир 10 апреля 2023, 17:31 Министр обороны Украины чуть не попал в плен в начале спецоперации Министр обороны Украины Резников признался, что едва не попал в плен в начале СВО РИА «Новости»

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Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что мог попасть в плен к российским военным в Гостомеле в начале СВО. Об этом сообщило издание Nation News со ссылкой на «Украинскую правду».

«Теоретически, если бы мы туда переместились хотя бы за день-два, у меня половина министерства была бы там. Почти в плену», — признался Резников.

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Он пояснил, что защищенный командный пункт, куда должны были выехать украинские высокопоставленные чиновники Минобороны, находился в Гостомеле. Именно здесь и произошла высадка российских десантников.

Ранее глава Минобороны Украины раскрыл планы ВСУ по контрнаступлению. По его словам, планируется задействовать немецкие танки Leopard после решения Генштаба.

Резников обратил внимание, что атака будет зависеть от погодных условий. Ранее глава украинского Минобороны показал на видео, как прокатился на немецкой БМП Marder.