Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе при необходимости
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о праве Анкары применить военные меры в сирийской провинции Идлиб в случае необходимости. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Anadolu.
Акар заявил, что право на это закреплено пятым пунктом астанинских соглашений. Он напомнил, что Турция остается одним из гарантов сохранения перемирия в Сирии.
«Турция… может применять военную силу для соблюдения режима прекращения огня», — заявил Акар на заседании парламента.
Он подчеркнул, что армия Турции не оставит наблюдательные пункты в зоне деэскалации в Идлибе. Также Анкара готова дать многократный ответ на обстрел своих военных.