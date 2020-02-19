Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе при необходимости

Акар заявил, что право на это закреплено пятым пунктом астанинских соглашений. Он напомнил, что Турция остается одним из гарантов сохранения перемирия в Сирии.

«Турция… может применять военную силу для соблюдения режима прекращения огня», — заявил Акар на заседании парламента.

Он подчеркнул, что армия Турции не оставит наблюдательные пункты в зоне деэскалации в Идлибе. Также Анкара готова дать многократный ответ на обстрел своих военных.