Мир 26 ноября 2022, 23:14 Министр обороны Турции собрал совещание после гибели двух военных в Сирии Министр обороны Турции Акар созвал экстренное совещание после гибели двух военных Unsplash

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Министр обороны Турции Хулуси Акар созвал совещание, в котором участвует командование ВС страны. Экстренное заседание собрали после сообщений о гибели двоих военнослужащих в зоне операции в Сирии и Ираке, сообщила газета Milliyet.

Минобороны Турции заявило о том, что в ходе операции «Коготь-меч» на севере Сирии и Ирака погибли двое военнослужащих, еще трое получили ранения.

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«Министр Акар вернулся в Анкару раньше запланированного из Коньи и проводит совещание с командованием ВС в оперативном центре Сухопутных войск», — написали журналисты.

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Турция стала инициатором воздушной операции против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана на севере Сирии. Под удар попали город Кобани, а также север Ирака. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также анонсировал наземные наступления.

Как заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын, власти Турции не будут просить разрешения на проведение антитеррористической операции в Сирии.