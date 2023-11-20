Мир 20 ноября 2023, 10:52 Министр обороны США приехал в Киев Глава Пентагона Остин прибыл в Киев на встречу с руководством Keystone Press Agency / Global Look Press

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Глава Пентагона Ллойд Остин приехал в Киев, чтобы встретиться с руководством страны и подтвердить продолжение поддержки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны США.

«Министр <…> отправился на Украину, чтобы встретиться с украинскими лидерами и укрепить решительную поддержку Соединенными Штатами борьбы Украины за свободу. Он также подчеркнет неизменную приверженность США предоставлению Украине помощи в сфере безопасности», — заявили в министерстве.

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Ллойд Остин обсудит с украинскими чиновниками стратегическое партнерство Белого дома и киевского режима, военную помощь в зимний период и обеспечение армии в будущем. Позже на этой неделе министр проведет 17-е заседание контактной группы по обороне Украины с участием около 50 стран.

Это не первый визит главы Пентагона в Киев. Он приезжал в октябре 2021 года, затем в апреле 2022 года вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Незадолго до последней поездки Ллойд Остин переговорил по телефону с украинским коллегой Рустемом Умеровым, сообщили «Известия». В начале ноябре на Украину приезжала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.