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    18 октября 2021, 14:42

    Министр обороны США прибыл в Грузию с официальным визитом

    Ллойд Остин приехал в Грузию

    Артур Блянихов

    Руководитель оборонного ведомства США Ллойд Остин прибыл в Грузию с официальным визитом. Об этом сообщили «Известия».

    Глава Пентагона написал на своей странице в Twitter, что Соединенные Штаты «привержены помощи Грузии в укреплении ее обороноспособности и содействию ее евроатлантической интеграции».

    «И я с нетерпением ожидаю встреч здесь», — добавил Остин.

    Ранее в Пентагоне обозначили готовность США принять Украину и Грузию в Североатлантический Альянс. Для этого Остин призовет Тбилиси и Киев сделать изменения, необходимые для членства в НАТО.