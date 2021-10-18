Министр обороны США прибыл в Грузию с официальным визитом

Руководитель оборонного ведомства США Ллойд Остин прибыл в Грузию с официальным визитом. Об этом сообщили «Известия».

Глава Пентагона написал на своей странице в Twitter, что Соединенные Штаты «привержены помощи Грузии в укреплении ее обороноспособности и содействию ее евроатлантической интеграции».

«И я с нетерпением ожидаю встреч здесь», — добавил Остин.

Ранее в Пентагоне обозначили готовность США принять Украину и Грузию в Североатлантический Альянс. Для этого Остин призовет Тбилиси и Киев сделать изменения, необходимые для членства в НАТО.