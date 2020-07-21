Министр обороны США посетит Китай

Как отметил Эспер, Китай является страной с богатыми историей и культурой, которая населена хорошими людьми, а США не ищут конфликта и преданы отношениям с КНР результативного и конструктивного типа.

«Мы не ищем конфликта, мы преданы конструктивным и результативным отношениям с Китаем… Я лично беседовал со своим китайским коллегой по разным вопросам и, прежде чем закончится год, хотел бы посетить КНР», — приводит слова главы Пентагона RT.